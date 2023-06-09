Ne beklediğine bağlı açıkcası kafe falan diyorsan üniversite bölgesi dolu kiralar da dediği gibi çok yüksek şimdi bulabilirsen 6-8 arası muhtemelen temmuz gibi daha da artar kısacası çok pahalı bir şehir, esnaflık bilmezler, usta ayarlarsın telefona bakmaz, gelmez, peşinden koşan lazım, doğudan geliyorsan, yemek kültürü yok fiyatlar çok pahalı orası ile kıyaslarsan hem fiyat pahalı hem de yemek yiyecek doğru dürüst yer yok iki tane özel hastane var idare eder, özel okul çok var işini görür için rahat eder başkaca da sormak istediğin var ise yardımcı olurum

Ne beklediğine bağlı açıkcası kafe falan diyorsan üniversite bölgesi dolu kiralar da dediği gibi çok yüksek şimdi bulabilirsen 6-8 arası muhtemelen temmuz gibi daha da artar kısacası çok pahalı bir şehir, esnaflık bilmezler, usta ayarlarsın telefona bakmaz, gelmez, peşinden koşan lazım, doğudan geliyorsan, yemek kültürü yok fiyatlar çok pahalı orası ile kıyaslarsan hem fiyat pahalı hem de yemek yiyecek doğru dürüst yer yok iki tane özel hastane var idare eder, özel okul çok var işini görür için rahat eder başkaca da sormak istediğin var ise yardımcı olurum