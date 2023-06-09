Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 06:42
Nevsehir

Merhaba her açıdan Nevşehir hakkında bilgi verebilecek var mı?


gamenili70
Aday Memur
09 Haziran 2023 07:27
Hayırlı olsun. Bende geleli yaklaşık 1 yol olacak şehir merkezi mahrumiyet bölgesi. Turizm ilçelerde var ancak merkezde baya pahalı. Yeme içme barınma kılık kıyafet pahalı Burda. Kiralık ev bulmak biraz sıkıntı kiralarda 7-8 bin civarı (3+1) iş yönünden rahat kim çok çalışıyorum derse yalan söyler. Lojman 1 tane var onlarda baya eski diyorlar içerisine hiç girmedim

Mügüm
Aday Memur
09 Haziran 2023 08:22

Teşekkürler, o kadar mi mahrumiyet bolgesi,üzüldüm. Eğitim anlaminda nasil peki

gamenili70, 2 saat önce
Hayırlı olsun. Bende geleli yaklaşık 1 yol olacak şehir merkezi mahrumiyet bölgesi. Turizm ilçelerde var ancak merkezde baya pahalı. Yeme içme barınma kılık kıyafet pahalı Burda. Kiralık ev bulmak biraz sıkıntı kiralarda 7-8 bin civarı (3+1) iş yönünden rahat kim çok çalışıyorum derse yalan söyler. Lojman 1 tane var onlarda baya eski diyorlar içerisine hiç girmedim

26342
Aday Memur
09 Haziran 2023 08:54
Ne beklediğine bağlı açıkcası kafe falan diyorsan üniversite bölgesi dolu kiralar da dediği gibi çok yüksek şimdi bulabilirsen 6-8 arası muhtemelen temmuz gibi daha da artar kısacası çok pahalı bir şehir, esnaflık bilmezler, usta ayarlarsın telefona bakmaz, gelmez, peşinden koşan lazım, doğudan geliyorsan, yemek kültürü yok fiyatlar çok pahalı orası ile kıyaslarsan hem fiyat pahalı hem de yemek yiyecek doğru dürüst yer yok iki tane özel hastane var idare eder, özel okul çok var işini görür için rahat eder başkaca da sormak istediğin var ise yardımcı olurum
Mügüm, 49 dk. önce

Teşekkürler, o kadar mi mahrumiyet bolgesi,üzüldüm. Eğitim anlaminda nasil peki


Mügüm
Aday Memur
09 Haziran 2023 08:58

Tek tutulur yanı Kayseri ye yakın olması galiba

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