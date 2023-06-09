KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 07:15
Alınması gereken sertifikalar

Merhaba.

İşe alımlarda bir veya birden çok sertifika istenmekte. Sizce bu sertifikaların olmazsa olmazsaları nelerdir veya eğitim belgeleri nelerdir.?

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