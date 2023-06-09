Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 07:17
Özel sektör eş durumu tayini yapıp sonuçlanan var mı?

3 yılını doldurmuş ve sonuçlanmış olan var mı? Sonuçlandıysa kaç günde sonuçlandı?


Hemmerve13
Aday Memur
09 Haziran 2023 08:44

Kimse yok mu

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