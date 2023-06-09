Türkler bin boydur biri de Moğol'dur

gibi adlarla da anılan- ?pala bıyıklı? Kıpçaklar arasında da vardır. Oğuzların/Türkmenlerin ?keldim/geldim? dediğine, Kuman/Kıpçaklar ?celdim? derler. Ve Kuman/Kıpçakların torunları olan Doğu Karadeniz?deki kardeşlerimiz de haliyle.

Sözün özü; ?Türkler bin boydur, bunlardan biri de Moğol?dur.?

Aziz Dolu Atabey

azizdolu.wordpress.com