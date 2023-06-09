Erzurummmm

Merkezi iyi olanakları var hastane havaalanı okul 12/36 çakma çalışılıyor görev yoğunluğu çok yok doğu gibi hissetmezsin rahat yer tek ekşisi kışı uzun soğuk güney ilçeleri dışında diğer ilçeleri de güzeldir için rahat olsun

Merkezi iyi olanakları var hastane havaalanı okul 12/36 çakma çalışılıyor görev yoğunluğu çok yok doğu gibi hissetmezsin rahat yer tek ekşisi kışı uzun soğuk güney ilçeleri dışında diğer ilçeleri de güzeldir için rahat olsun