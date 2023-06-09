Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 08:22
Erzurummmm

ya lütfen biri erzurum hakkinda bilgi verebilir mi ? mesela merkezde calisma sistemi nasil her yer 12/36 mi hangi ilceler daha iyi kiralar ne durumda lutfen &#129401;


Kosovali7171
Memur
09 Haziran 2023 08:49
Merkezi iyi olanakları var hastane havaalanı okul 12/36 çakma çalışılıyor görev yoğunluğu çok yok doğu gibi hissetmezsin rahat yer tek ekşisi kışı uzun soğuk güney ilçeleri dışında diğer ilçeleri de güzeldir için rahat olsun

alpercakmak52
Aday Memur
09 Haziran 2023 09:01

Erzurum genel hatlarıyla 3 e ayrılır arkadaşım. Erzurum merkezde sosyal imkanlar açısından çok iyidir. Şehir hastanesi, bolge eğitim araştırma hastanesi var. Üniversite hastanesi Turkiyenin en köklü eski ve gelişmiş hastanelerindendir. 2 büyük avm var. Merkezde kalırsan sıkılmasın. Ancak merkezdeki memurların yüzde 80-90 Erzurumludur. Hiç bir yerde goremeyecegin kadar çok torpil var. Herkes birilerinin yakını arkadaşı. Suresi dolmasına rağmen yıllardır yerinden kipirdamayanlar var. O yüzden merkezde kalmak nispeten zor gibi. İlçelere gelirsek, kuzey ve güney ilçeleri olarak ikiye ayrılıyor. Hınıs, Tekman,Karayazı,Karakoçan, bu ilçelerde görev yapanların Allah yardımcısı olsun. Zihniyet olarak malum partinin sempatizanlarinin çoğunluk olduğu, sosyal olarak neredeyse hiç bir imkanın olmadığı, dışarıdan gelen bir memur için görev yaparken yada yaşarken ruhunun daraldığı, bu devirde halen böyle yerler mi varmış diye sorgulatan ilçeler. Buralardan uzak dur. Kuzey ilçelere gelirsek Narman, Tortum, Uzundere, İspir, pazaryolu. Bunlar nispeten yaşanabilir derecede güzel ilçeler. İklim olarak ve insanlar zihniyet olarak Karadeniz insanlarını andırır. Zaten çoğunluk özellikle İspir ve pazaryolunda bolca rizeden, trabzondan göçmüş buralara yerleşmiş insanlar bulursun. Sosyal olarak guney ilçelere göre iyi ancak Erzurum merkeze gore çok geride. Kuzey ilçelerin en küçüğü Pazaryoludur. Erzurumlular arasında bile pazaryolu diye bir ilçeyi bilmeyenler var. Komşusu İspir buyuk denilebilecek ilçelerden ama sen yinede gözünde çok büyütme. 15 bin kadar nufus var. Rize İkizdere ile sınır. Ovit tüneli açıldı 45 dakikada rizeye 1 buçuk saatte Trabzona kaçar arada nefes alırsın. Aklıma gelenler bunlar.

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