Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Kapalı
09 Haziran 2023 08:30
İstanbuldan nasıl kaçarım ?

Arkadaşlar ivedi yardım edin istanbuldan nasıl çıkabilirim Tercih Dışı istanbul geldi. Buradan gitmek için ne yapmalıyım. Eşimi boşamayı düşünüyorum( zaten buradaki şartlardan fazlada dayanamayız) eşimi boşadığım takdirde beni başka bir ile verirlermi bilgisi olan yazsın lütfen


Hayalci99
Memur
09 Haziran 2023 08:53

Senin dediğin boşanma konusunu yapanlar oldu, boşandıktan sonra atamaları da çıktı sonra tekrar evlendiler. Ama bence etik ve doğru değil. Allah yardımcın olsun.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
09 Haziran 2023 08:56
Allah yardımcınız olsun.... İstanbul çok zor bir şehir
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