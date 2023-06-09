Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 08:35
Türkler bin boydur biri de Moğol'dur

Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan?la birlikte Ortak Türk Ordusu (TAKM) projesine katılan dahası Türk Keneşi?ne katılma yönünde de irade beyan eden Moğollar, Oğuz Kağan?ın amca çocuklarıdır. Ülkenin doğu sınırlarını güvenlik altına almak amacıyla Batı Türkistan?dan gönderilmişlerdir. Dolayısı ile Oğuzlar Türk?se, Moğollar da Türk?tür. Kaldı ki devrin tarihçilerinden Nasreddin Tusî ?Moğollar bir Türk boyudur? diye yazmıştır. Yine bir başka tarihçi Reşideddin de Moğolları, ?Türklerin bir sınıfı? saymıştır. Ünlü gezgin Marko Polo ise Oğuzları ve Moğolları ?Tatar? olarak kayda geçmiştir. Günümüz tarihçilerinden Jean-Paul Roux ise Moğollar hakkında şunları söyler: İmparatorluk bünyesinde bir Moğol?a karşılık yedi Türk (Oğuz, Karluk, Kıpçak) oranı söz konusudur. Ordudaki askerlerin büyük çoğunluğu Türk?tür. Ordu düzeni Mete Han?dan alınmadır. Devlet düzeni Göktürklerin devamıdır.

Makalenin devamı.. &#10549;&#65039;

https://azizdolu.wordpress.com/2020/05/23/turkler-bin-boydur-biri-de-mogoldur/


E.Kayı Han
Editor
09 Haziran 2023 09:01

Aşağıdaki satırları kanıtlayacak belgeniz var mı?

Moğollar ile ilgili olması açısından Osmanlı?dan da bir örnek verelim: II. Murad zamanında (hicrî 843 tarihinde yazılmış) bir takvimde Cengiz, Ögedey, Güyük, Mengü, Hülagü, Abaka, Keyhatu gibi Müslüman olmayan Türk hükümdarlar da rahmetle anılmıştır.

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