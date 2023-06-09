Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 08:46
Nöbet ücretinde saat şartı saçmalığı kaldırılmalı

Adalet bakanlığı çalışanlarına odeNemeyen nöbet ucretindeki 5 saat kesintisizlik şartı için dava acilabilirmi arkadaşlar zira nobetci olduğumuz tarihlerde nöbet çıkmasa bile bulundugumuz yeri terk edemiyoruz, bir bakımdan seyahat özgürlüğümüz kısıtlanıyor kurbanlık koyun gibi telefonun çalmasını bekliyor kendimize zaman ayiramiyoruz fikri olan arkadaşlar varmi

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