Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 09:29
4B'li Büro Personeli eş durumu

sağlık bakanlığında 4b li büro personeli olarak calışıyorum eşim polis olduğu için 1 yılım dolunca doğuya eş durumu tayini yapmak istiyorum fakat bu yıl ve önceki yıllardaki yayınlanan atama kurası listesine baktığımda büro personeli kontejanları genelde istanbul Ankara gibi büyük illerde var diğer iller yok denecek kadar az alım yapıyor. aynı durumla karşılaşan var mı aranızda yada böyle bi durumda izlenecek başka bir yol var mı

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