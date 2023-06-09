Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 09:31
Çalışma barışı bozuldu selam sabah kesildi.

Buna sebep olanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Okumaya filan gerek kalmamış artık üniversiteler filan kapatılsın gitsin, kpss de kaldırılsın kura ile büro işçisi olunur 30 a yakın maaş alınır. Hayat boyu ömrünün en güzel yıllarını okuyarak geçirip de 13 bin tl maaş alıp zar zor yaşamaya filan hiç gerek yok. kpss de kaldırısın gitsini dersanelere zaten gitmeye hiç gerek yok D

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