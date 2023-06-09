Burdur hakkında bilgi

Köye il statüsü verilmiş bir yer. Beklentini çok yüksek tutma hatta nereden beldim buraya bile dersin kadronun %75 i emekliliği gelmiş geçmiş iş zor döner bu tarz ufak yerlerde kalan 20 yok kadar kalır ve bulunduğu ili şubesinin sahibi gibi davranır. En önemlisi polislik iş fazla olmadığı için dedikodu çok fazla olur bu da daha çok yorar insanı

Köye il statüsü verilmiş bir yer. Beklentini çok yüksek tutma hatta nereden beldim buraya bile dersin kadronun %75 i emekliliği gelmiş geçmiş iş zor döner bu tarz ufak yerlerde kalan 20 yok kadar kalır ve bulunduğu ili şubesinin sahibi gibi davranır. En önemlisi polislik iş fazla olmadığı için dedikodu çok fazla olur bu da daha çok yorar insanı