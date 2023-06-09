Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 09:32
Burdur hakkında bilgi

Arkadaşlar öncelikle yeni atama dönemi hepimiz için hayırlı olsun inşallah. Burdur hakkında bilgi almak istiyorum. Merkez olursa nerelerden ev tutulur? Çalışma düzeni, personel sayısı vs. nasıldır? İlçelerin durumu nedir? Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.


Adliyeci
Şef
09 Haziran 2023 09:43

burdur memur için güzel yerdir, öğrenci şehridir, küçücüktür, uzunca tek bir tane caddesi var ve o caddede bütün mağazalar var, pazar yerleri güzeldir, tarım ve hayvancılık yapıldığı içi hayvansal ürünleri falan boldur, kiraları şu an bilmiyorum ama eminim türkiyenin heryeri gibi yükselmiştir, antalyaya 2,5 saatte inersiniz, ilçelerinde bucak büyüktür, diğerlerini bilmiyorum ama eminim küçücüktür oralar da çünkü il merkezi küçük. ıspartaya 40 dakika, iyidir yani, emniyetin çalışma sistemini bilmiyorum


Memurpol0
Memur
09 Haziran 2023 09:54
Köye il statüsü verilmiş bir yer. Beklentini çok yüksek tutma hatta nereden beldim buraya bile dersin kadronun %75 i emekliliği gelmiş geçmiş iş zor döner bu tarz ufak yerlerde kalan 20 yok kadar kalır ve bulunduğu ili şubesinin sahibi gibi davranır. En önemlisi polislik iş fazla olmadığı için dedikodu çok fazla olur bu da daha çok yorar insanı

Memurpol0
Memur
09 Haziran 2023 09:55
İlçeye gidersen de müstakil ev al hangisini seviyorsan büyükbaş yada küçükbaş besiciliği öneririm

karakolcu87
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:32

Teşekkür ederim sağolun

Adliyeci, 2 saat önce

burdur memur için güzel yerdir, öğrenci şehridir, küçücüktür, uzunca tek bir tane caddesi var ve o caddede bütün mağazalar var, pazar yerleri güzeldir, tarım ve hayvancılık yapıldığı içi hayvansal ürünleri falan boldur, kiraları şu an bilmiyorum ama eminim türkiyenin heryeri gibi yükselmiştir, antalyaya 2,5 saatte inersiniz, ilçelerinde bucak büyüktür, diğerlerini bilmiyorum ama eminim küçücüktür oralar da çünkü il merkezi küçük. ıspartaya 40 dakika, iyidir yani, emniyetin çalışma sistemini bilmiyorum


karakolcu87
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:34

Teşekkür ederim :)

Memurpol0, 2 saat önce
Köye il statüsü verilmiş bir yer. Beklentini çok yüksek tutma hatta nereden beldim buraya bile dersin kadronun %75 i emekliliği gelmiş geçmiş iş zor döner bu tarz ufak yerlerde kalan 20 yok kadar kalır ve bulunduğu ili şubesinin sahibi gibi davranır. En önemlisi polislik iş fazla olmadığı için dedikodu çok fazla olur bu da daha çok yorar insanı
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