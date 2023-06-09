Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 09:42
Tokat hakkında bilgi

Tokat hakkında bilgi verebilecek var mi


Memurpol0
Memur
09 Haziran 2023 09:57
Hangi tokatlıyı tanıdıysam ülkede tek il tokatmış gibi anlatırlar ama hiçbir tokatlıyı da sevemedim o güzergaha yolum düşse tokatın etrafını dolaşır giderim herhalde

Groger samsa
09 Haziran 2023 10:16

Çalışma açısından güzel gerçek 12 36 çalışılıyor güzel mi dersen neye göre kime göre degişir kiralar çok pahalı hastanelerde bazı bölümler yok Sivasa gitmek zorundasın geldiğime bin pişman oldugum bir yer

Memurpol0, 2 saat önce
Hangi tokatlıyı tanıdıysam ülkede tek il tokatmış gibi anlatırlar ama hiçbir tokatlıyı da sevemedim o güzergaha yolum düşse tokatın etrafını dolaşır giderim herhalde
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