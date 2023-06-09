Tokat hakkında bilgi

Hangi tokatlıyı tanıdıysam ülkede tek il tokatmış gibi anlatırlar ama hiçbir tokatlıyı da sevemedim o güzergaha yolum düşse tokatın etrafını dolaşır giderim herhalde

Hangi tokatlıyı tanıdıysam ülkede tek il tokatmış gibi anlatırlar ama hiçbir tokatlıyı da sevemedim o güzergaha yolum düşse tokatın etrafını dolaşır giderim herhalde