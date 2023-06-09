Tayin Durdurma H. K.

Öncelikle hayırlı olsun. Durdurma işlemi için birimlere atama takvimi geldikten sonra durumunuzu özetler şekilde dilekçe veriyorsunuz. Dilekçenize istinaden değerlendirmeniz yapılıyor. Durdurma 2 aşamalı bir durum. 1.si öncelikle İstanbul'un "kalsın" demesi, 2.si atama ilinizin "bu personele şuan ihtiyacım yok kalabilir"demesi, bu aşamalar sonrası size resmi bir cevap gelmez ancak personel durdurma talebi olanlara ilişik kessin, ya da kesmesin diye şifahi bilgi verir. Şifahi olarak tamam kaldın denilse de risk şudur, atama ili ya da mevcut çalismakta oldugunuz il ya da başkanlık durdurmaların ilişiklerini HER AN kesin diyebiliyor. Aynı şekilde siz de dönem farketmeksizin istediğiniz ay (maaş düzenlenesi günleri hariç) ilişik kesme tassarufuna sahipsiniz. Hayırlı olmasını dilerim.

Öncelikle hayırlı olsun. Durdurma işlemi için birimlere atama takvimi geldikten sonra durumunuzu özetler şekilde dilekçe veriyorsunuz. Dilekçenize istinaden değerlendirmeniz yapılıyor. Durdurma 2 aşamalı bir durum. 1.si öncelikle İstanbul'un "kalsın" demesi, 2.si atama ilinizin "bu personele şuan ihtiyacım yok kalabilir"demesi, bu aşamalar sonrası size resmi bir cevap gelmez ancak personel durdurma talebi olanlara ilişik kessin, ya da kesmesin diye şifahi bilgi verir. Şifahi olarak tamam kaldın denilse de risk şudur, atama ili ya da mevcut çalismakta oldugunuz il ya da başkanlık durdurmaların ilişiklerini HER AN kesin diyebiliyor. Aynı şekilde siz de dönem farketmeksizin istediğiniz ay (maaş düzenlenesi günleri hariç) ilişik kesme tassarufuna sahipsiniz. Hayırlı olmasını dilerim.