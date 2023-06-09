Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 09:44
Tayin Durdurma H. K.

Herkes için yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Ben 1 yıl önce eş durumundan İstanbula geldim. Şimdide genel atamada Diyarbakır çıktı. Diyarbakır çıkmasından memnunum. 2. Tercihimdi ve atamamı Kriminal daire yaptı. İlçede Oyi grup amirliğinde çalışıyorum. Ben ekonomik ve bazı ailevi nedenlerden dolayı atamamı 1 yıl durdurmak istiyorum. Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim. Durdurmak için ne yapmam gerek. İstanbul olduğu için durdurma isteğim kabul olur diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla durdurmak isteyenlerden dilekçe istenecek. Dilekçeden sonra görüşe mi çıkılması gerek? Kimisi Personel Başkanlığına Ankaraya görüşe çıkmalısın diyor, kimisi İstanbulda Personel Şube Müdürlüğüne, kimisi Kriminal Daire Başkanlığına. Ne yapmam gerek? Şimdiden teşekkürler


Poyraz.
Memur
09 Haziran 2023 10:51
Öncelikle hayırlı olsun. Durdurma işlemi için birimlere atama takvimi geldikten sonra durumunuzu özetler şekilde dilekçe veriyorsunuz. Dilekçenize istinaden değerlendirmeniz yapılıyor. Durdurma 2 aşamalı bir durum. 1.si öncelikle İstanbul'un "kalsın" demesi, 2.si atama ilinizin "bu personele şuan ihtiyacım yok kalabilir"demesi, bu aşamalar sonrası size resmi bir cevap gelmez ancak personel durdurma talebi olanlara ilişik kessin, ya da kesmesin diye şifahi bilgi verir. Şifahi olarak tamam kaldın denilse de risk şudur, atama ili ya da mevcut çalismakta oldugunuz il ya da başkanlık durdurmaların ilişiklerini HER AN kesin diyebiliyor. Aynı şekilde siz de dönem farketmeksizin istediğiniz ay (maaş düzenlenesi günleri hariç) ilişik kesme tassarufuna sahipsiniz. Hayırlı olmasını dilerim.
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