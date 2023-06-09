Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Haziran 2023 09:57
Öğretmenlerin 2023 İl İçi ve İl Dışı Takvimi İle İlgili Önemli Gelişme! Ne Zaman Açıklanacak?

2022 yılında öğretmenlerin il içi ve il dışı tayin takvimi şöyleydi:

İl İçi Tayin

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz?da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz?da olmuştu.

İl Dışı Tayin

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz?da alınacak ve atamalar 1 Ağustos?ta ilan edilmişti.

Şimdi Ne Zaman acaba? Çok Geç Kalmadı mı?

https://memurlarnedio.com/ogretmenlerin-2023-il-ici-ve-il-disi-takvimi-ile-ilgili-onemli-gelisme-ne-zaman-aciklanacak/

Çok Yazılan Konular

Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Uzman ogretmenlik 5 yıla iner miDepremden Etkilenen Öğrenci Bursluluk BaşvurusuÖğretmenim bir sürü icra geliyor devlet memurlugum sıkıntı olur muRotasyon Nedeniyle Tayinler gecikmişÖğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?Mayıs Ayı Anflasyonu : yüzde 0,04. Kim İnanır ?Neyi bekliyoruz hocam ?Yusuf Tekin:Alacağımız kararlar herkesi memnun edecek.Müfettişin verdiği yer değişikliği teklifinde süreç nasil işler?

Sözlük

kar geliyor 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 4 boyalı civcivler 1 kılıç çiçeği 1 sözlükte puanlama sisteminin kaldırılması 1 tasarruf 2 ingilizce kursu 2 Tatil Yerleri 1 sarıveliler 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2

Son Haberler

Ankara'da alarm: İzinler iptal edildiİstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğuAğrı Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındıDolar/TL, 23,50 seviyesinden işlem görüyorYargıtay, cep telefonu kullandığı sırada ölüme neden olan otobüs şoförünün cezasını az buldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?