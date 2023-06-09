Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Haziran 2023 10:03
657 ye tabi memur DHMİ ye geçiş yapabilir mi ?
Geçiş yaparsa normal 657 gibi mi maaş alır yoksa artar mı acaba ?

gapesese2020
Aday Memur
09 Haziran 2023 11:24

geçiş yaptığında ilk 5 yıl 657 maası


Selimpusat2
Aday Memur
09 Haziran 2023 11:25
Daha sonra ne oluyor acaba abi
gapesese2020, 7 dk. önce

geçiş yaptığında ilk 5 yıl 657 maası

Toplam 2 mesaj

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