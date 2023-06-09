hizmet birleştirmede yıllık izin

Yıllık izninizi hak etmeniz için fiili olarak 1 hizmet yılını doldurmanız gerekiyor. Özel sektörde geçen hizmetlerinizi birleştirdiğinizde emekliliğe esas hesapta değerlendirilir ve bu size yıllık izin hakkı sağlamaz süresi ne olursa olsun. Yıllık izne hak kazanabilmeniz için kamuda geçen sayılabilir hizmetlerinizin 1 yıl olması gerekiyor en az. Kamuda geçen sürelerin sayılması aynı zamanda 10 yıl hizmete 30 gün yıllık izin verilmesi hesabında da değerlendirilir. Ancak özelde şu kadar hizmetim var saydırdım niye yıllık izin hakkım yok diye düşünmeyin çünkü böyle bir hakkınız bulunmuyor. Bir de ücretli öğretmenlik her ne kadar kamuda geçse de sigortanız bildiğim kadarıyla 4/a olarak yatırıldığı için kamu hizmeti olarak saydıramazsınız.

Kısaca saydırdığınız bu hizmetler size yıllık izin hakkı kazanmanıza olanak vermiyor. Sadece emeklilik hesabınızda saydırdığınız süreler kadar çalışmış sayılıyorsunuz ama memurluk fiili hizmetinden sayılmıyor.