Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Haziran 2023 10:10
hizmet birleştirmede yıllık izin

Merhabalar ;

çalıştığım kamu kurumuna hizmet birleştirme için dilekçe yazdım.mart 2022 de atandım.ondan önce 284 gün kamu(ücretli öğretmenlik ) , 630 gün de çağrı merkezinde çalışmıştım.(işkurlu olarak da 90 gün çalıştım bunu hiç saymadılar bile.)yani toplamda (işkur dahil değil)914 günüm mevcuttu.hizmet birleştirmem yapıldı fakat yıllık izin verilemeyeceği söylendi.yıllık izin hakkım da doğması gerekmiyor muydu.bilen arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim.

teşekkürler.


hsnd
Müsteşar
09 Haziran 2023 11:08

Yıllık izninizi hak etmeniz için fiili olarak 1 hizmet yılını doldurmanız gerekiyor. Özel sektörde geçen hizmetlerinizi birleştirdiğinizde emekliliğe esas hesapta değerlendirilir ve bu size yıllık izin hakkı sağlamaz süresi ne olursa olsun. Yıllık izne hak kazanabilmeniz için kamuda geçen sayılabilir hizmetlerinizin 1 yıl olması gerekiyor en az. Kamuda geçen sürelerin sayılması aynı zamanda 10 yıl hizmete 30 gün yıllık izin verilmesi hesabında da değerlendirilir. Ancak özelde şu kadar hizmetim var saydırdım niye yıllık izin hakkım yok diye düşünmeyin çünkü böyle bir hakkınız bulunmuyor. Bir de ücretli öğretmenlik her ne kadar kamuda geçse de sigortanız bildiğim kadarıyla 4/a olarak yatırıldığı için kamu hizmeti olarak saydıramazsınız.

Kısaca saydırdığınız bu hizmetler size yıllık izin hakkı kazanmanıza olanak vermiyor. Sadece emeklilik hesabınızda saydırdığınız süreler kadar çalışmış sayılıyorsunuz ama memurluk fiili hizmetinden sayılmıyor.

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