Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 10:16
Antalya

Arkadaşlar merhaba. Tayinim Antalya?ya çıktı. Burada çalışan veya çalışmış olanlar ev, lojman, çalışma koşulları hakkında bilgilendirebilir mi? Ayrıca tayini Antalya?ya çıkanlar iletişime geçip fikir alışverişinde bulunalım.


Turtles Can Flyy
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:30

geçmiş olsun maaşının tamamı kiraya gidecek

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