Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 10:18
MAZERET DİLEKÇELERİ SONUÇLARI

Arkadaslar mazeret dilekcesi verdim es durumundan Nisan sonuydu ilk basta genel adama doneminde degerlendirilecektir yaziyordu son 1 haftadir degerlendirilmektedir yaziyor dun aciklanmadi ne zaman aciklanir bilgisi olan yazarsa uygun olur.


fathe5
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:44

Bende nisan 17de verdim genel atama yazıyordu sonuç yok herkes mağdur bu şekilde


Anonim34
Aday Memur
09 Haziran 2023 11:02

Gecmis yillarda nasil olmus genel atamayla mi aciklanmis yoksa bir kac hafta sonrami aciklanmis


Warka10
Aday Memur
09 Haziran 2023 11:03
Bende Diyarbakır için verdim hala değerlendirilmekte yazıyor olumlu mu olumsuz mu cevap yok ortada kaldık

Soransen355
Memur
09 Haziran 2023 11:05

Hatay icin 21 mayista verdim ben , aile evim yikildi ailemin ihtiyaci destegi var tekrar ayaga kalkmak icin dedim , tercih disi sanliurfaya gonderdiler , dilekceme olumlu donus yapilirsa Hataya gitme sansim varmi yoksa kapilar kapandi mi


Pta123
Şef
09 Haziran 2023 11:07
Ayni durumdayim noktası virgulune kadar ikimizde polisiz hala bekliyoruz
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