Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 10:19
İşçi maaşı 19-24 bin arası geldi

Yanınızda çalışan işzi nin sizden çok alması sendikaya üyeliğinizi hayata bakış açınızı etkilemiyor mu


neat
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:38

Bence onları hiç etkilemiyor hatta haz alıyorlar. Ben artık çoğu insanın sadomazoşizt olduğuna inanıyorum.

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