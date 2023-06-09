Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 10:19
İŞÇİ MAAŞI 19 BİN-24 BİN ARASINA GELDİ :)

Yanınızda çalışan işzi nin sizden çok alması sendikaya üyeliğinizi hayata bakış açınızı etkilemiyor mu


neat
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:38

Bence onları hiç etkilemiyor hatta haz alıyorlar. Ben artık çoğu insanın sadomazoşizt olduğuna inanıyorum.

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