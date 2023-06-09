Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 10:22
Baranlar nakliyatdan uzak durun.
Geçen sene İstanbuldan mardine tayinim cıktı ve nakliye olarak baran nakliyatı seçtim. Ancak seçtiğime bin pişman oldum. Aracı yani komisyoncu adama cok dikkat edin evinize gelip eşyayı görüp size fiyat veriyor ve sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve daha sonra sizi başka acenteye devrediyor ve eşyayı topladıktan sonra sizden fark alacagız vs diyerekten 6 bin lira gibi bir para istediler ve hatta yaptığım sözleşmeyi bile kabul etmedilet neymiş efendim tarihi geçti yok siz komisyoncu ile anlaştınız bizi bağlamaz vs diyerekten taşıma esnasında eşyamın içine ettiler. Size şunuda söyleyecekler eşyanızı sigorta ediyoruz bu da yalan sigorta ancak araba kaza yaptığında size ödeme yapıyorlar onun haricinde siz gidip kendiniz yaptırmanız gerek. Benden size söylemesi 1 ya da 2 bin lira kar yapayım derken eşyanızdan olmayın ve bunlara eşyanızı taşıtmayın. Adam gibi bir nakliyeci bulun ve başta herşeyi konuşun ve hatta eşyanızdan en ufak bir kırılma ya ezilme durumunda nakliyeciden paranızı kesin......

Memurpol0
Memur
09 Haziran 2023 10:29
Tayini çıkan arkadaşlara tavsiyem nakliyecilerden uzak durun ayarlayabiliyorsanız tır tutun bir kaç kişi eşya içinde kendiniz hamal bulun yarı fiyatına halledersiniz nakliyecilere takılırsanız 2 katı hatta 3 katına mal olur demedi demeyin

polispolis47
Aday Memur
09 Haziran 2023 11:07
Göktaş nakliyat uzak durunuz.ekstra para isteyecekler
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