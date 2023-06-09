Baranlar nakliyatdan uzak durun.

Geçen sene İstanbuldan mardine tayinim cıktı ve nakliye olarak baran nakliyatı seçtim. Ancak seçtiğime bin pişman oldum. Aracı yani komisyoncu adama cok dikkat edin evinize gelip eşyayı görüp size fiyat veriyor ve sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve daha sonra sizi başka acenteye devrediyor ve eşyayı topladıktan sonra sizden fark alacagız vs diyerekten 6 bin lira gibi bir para istediler ve hatta yaptığım sözleşmeyi bile kabul etmedilet neymiş efendim tarihi geçti yok siz komisyoncu ile anlaştınız bizi bağlamaz vs diyerekten taşıma esnasında eşyamın içine ettiler. Size şunuda söyleyecekler eşyanızı sigorta ediyoruz bu da yalan sigorta ancak araba kaza yaptığında size ödeme yapıyorlar onun haricinde siz gidip kendiniz yaptırmanız gerek. Benden size söylemesi 1 ya da 2 bin lira kar yapayım derken eşyanızdan olmayın ve bunlara eşyanızı taşıtmayın. Adam gibi bir nakliyeci bulun ve başta herşeyi konuşun ve hatta eşyanızdan en ufak bir kırılma ya ezilme durumunda nakliyeciden paranızı kesin......

Geçen sene İstanbuldan mardine tayinim cıktı ve nakliye olarak baran nakliyatı seçtim. Ancak seçtiğime bin pişman oldum. Aracı yani komisyoncu adama cok dikkat edin evinize gelip eşyayı görüp size fiyat veriyor ve sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve daha sonra sizi başka acenteye devrediyor ve eşyayı topladıktan sonra sizden fark alacagız vs diyerekten 6 bin lira gibi bir para istediler ve hatta yaptığım sözleşmeyi bile kabul etmedilet neymiş efendim tarihi geçti yok siz komisyoncu ile anlaştınız bizi bağlamaz vs diyerekten taşıma esnasında eşyamın içine ettiler. Size şunuda söyleyecekler eşyanızı sigorta ediyoruz bu da yalan sigorta ancak araba kaza yaptığında size ödeme yapıyorlar onun haricinde siz gidip kendiniz yaptırmanız gerek. Benden size söylemesi 1 ya da 2 bin lira kar yapayım derken eşyanızdan olmayın ve bunlara eşyanızı taşıtmayın. Adam gibi bir nakliyeci bulun ve başta herşeyi konuşun ve hatta eşyanızdan en ufak bir kırılma ya ezilme durumunda nakliyeciden paranızı kesin......