NEVŞEHİR HAKKINDA BİLGİ

Bende Nevşehir yazdım hoş daha açıklanmadı ama ..bende burdan takip edeyim..bir başlık daha gördüm Nevşehir. Çok parlak şeyler yazmıyordu.cok pahalı sosyal hayat yok gibi şeyler..

Bende Nevşehir yazdım hoş daha açıklanmadı ama ..bende burdan takip edeyim..bir başlık daha gördüm Nevşehir. Çok parlak şeyler yazmıyordu.cok pahalı sosyal hayat yok gibi şeyler..