Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 10:34
İşçilerin Mayıs ayı bordrosu?

Merhaba sosyal medyada iki adet bordro paylaşılmış. Bİrinde net 32 bin tl maaş bunu yalanlamışlar doğru olan dediklerinde ise 24.000 küsür. Hangisi doğru işçiler mayıs ayında kaç lira aldı maaş.

Bu da o iddialardan biri: https://memurlarnedio.com/2023-mayis-ayi-isci-maas-bordrosu-sosyal-medyada-gundem-oldu/


satac123
Şube Müdürü
09 Haziran 2023 10:39

Kurumdan kuruma değişir. 24 bin alan da var 40-50 bin alan da var. En düşük alan temmuzda ikramiyelerle 35 bine yaklaşacak.


Produss
Daire Başkanı
09 Haziran 2023 10:42

bi işçi arkadaşla hesapladık ve tediye ikramiye falan hepsi ortalama 26-27k arası çıktı

satac123, 53 dk. önce

Kurumdan kuruma değişir. 24 bin alan da var 40-50 bin alan da var. En düşük alan temmuzda ikramiyelerle 35 bine yaklaşacak.


zamhaber
09 Haziran 2023 10:44

Doğru memurlar gibi değişiyor sonuçta. En düşüğü kastetmiştim.


asillord
Daire Başkanı
09 Haziran 2023 10:51

İkramiyeleri eklenince şuan 30.000.. Az çalışmaya güzel para.


elektronik49
Şef
09 Haziran 2023 10:57

Mis mis güzel para

asillord, 41 dk. önce

İkramiyeleri eklenince şuan 30.000.. Az çalışmaya güzel para.


VaLHeRu_05
Memur
09 Haziran 2023 11:06

bizde 22 bin verirlerse sevinelim. ne güzel istanbul

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