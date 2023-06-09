Muş hakkında bilgi..

Hastane bir özel bir devlet var.. Kalite kötü durumda bazı kısımlarda doktor yok devlette özelde devletten bir farkı yok... murat nehri var sosyal alan danda ülkede son sıralarda..İş yoğunluğu yok denecek kadar az. Kışın 6 ay 1 gecede 2 anons olur . Kiralar ülke genelinin altında .. 3-4 bin bandında

Hastane bir özel bir devlet var.. Kalite kötü durumda bazı kısımlarda doktor yok devlette özelde devletten bir farkı yok... murat nehri var sosyal alan danda ülkede son sıralarda..İş yoğunluğu yok denecek kadar az. Kışın 6 ay 1 gecede 2 anons olur . Kiralar ülke genelinin altında .. 3-4 bin bandında