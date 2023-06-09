Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 10:37
Muş hakkında bilgi..

Oncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun.. atamam muş'a çıktı.. genel olarak bilgi almak istiyorum. Merkez ve ilçelerde durum nedir ? Hastane imkanlari sosyal imkanlar kira vs nedir. Asayiş olarak ne durumdadir.. kiralık ev ararken nerelere bakmak lazım.. ilçe seçerken hangileri önerirsiniz.. çalıştığı banka hangisidri .. herkesin Allah yardımcısı olsun..


Defterdan
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:49
Hastane bir özel bir devlet var.. Kalite kötü durumda bazı kısımlarda doktor yok devlette özelde devletten bir farkı yok... murat nehri var sosyal alan danda ülkede son sıralarda..İş yoğunluğu yok denecek kadar az. Kışın 6 ay 1 gecede 2 anons olur . Kiralar ülke genelinin altında .. 3-4 bin bandında

Defterdan
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:50
Vakıfbank ile çalışıyor.. Hasköy ve Korkut merkeze yakın ilçeler Hasköy tavsiyemdir.
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