Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Haziran 2023 10:48
EKYS açıklanadı...

Herkese hayırlı olsun...

Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir..


zamhaber
09 Haziran 2023 10:54

Hayırlı olsun. Ama MEB'de yeniden EBS dönemi başlamış diyorlar


resmiplaka
Aday Memur
09 Haziran 2023 10:56

evet o herkesin dilinde ..bekleyip görmekten başka çare yok..

zamhaber, 38 dk. önce

Hayırlı olsun. Ama MEB'de yeniden EBS dönemi başlamış diyorlar


reberemo
Şef
09 Haziran 2023 11:07

bir soruyla çakılmak... :(

Toplam 3 mesaj

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