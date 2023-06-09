Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 10:57
geçici görevlendirmede tayin

geçici görevlendirme ile tayin gidip kadro geldikten sonra naklen atama dilekçesi gönderen oldu mu mazeret tayini ?

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