Geçen seneki klavuzlarda sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerden kadroya geçtikten sonra 1 yıl daha çalışma şartı vardı. Bu sene bir değişiklik olur mu acaba?

Geçen seneki klavuzlarda sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerden kadroya geçtikten sonra 1 yıl daha çalışma şartı vardı. Bu sene bir değişiklik olur mu acaba?