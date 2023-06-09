Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 12:54
Bir senede 2 tayin görmek

Eşimin Mersin ilinde hemşire olarak çakılı kadro olduğu için bir defaya mahsus yanına gitmek için dilekçe vermiştim, dilekçem işleme koyulup ve atamam yaklaşık 1,5 ay önce Mersin iline yapıldı ve atama onayım geldi, ülkemizde meydana gelen seçimlerden dolayı tarafıma seçimden sonra ilişiğimi kesebileceğini söylediler ve bu süre zarfına ben ilişiğimi kesip mersine başlama yapmadım, dün açıklanan genel atama sonucunda tayinimin tekrardan Diyarbakır iline çıktığını gördüm, mersinde evi barkı eşyaları yerleştirip kira ödemeye bile başlamıştım, tekrardan eşyaları d.bakıra götürmek benim için büyük bi maddi zarara yol açacak nasıl bir yol izlemeliyim bu konuda bilgisi olan meslek büyüklerim devrelerim varsa yardımcı olabilir mi lütfen?

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