BATIDAN BATIYA TAYİN

Arkadaşlar ben batıdan batıya tayin istedim 26 Mayıs ta, yönetmeliğe göre bütün şartlarım uyuyor, en az 1 kez şark yapmak diyor yaptım, bulunduğu ilin süresini tamamlamak diyor iki katını yaptım. Sizce benim atamam olurmu olmazmı.

Arkadaşlar ben batıdan batıya tayin istedim 26 Mayıs ta, yönetmeliğe göre bütün şartlarım uyuyor, en az 1 kez şark yapmak diyor yaptım, bulunduğu ilin süresini tamamlamak diyor iki katını yaptım. Sizce benim atamam olurmu olmazmı.