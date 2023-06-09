Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 13:14
BATIDAN BATIYA TAYİN
Arkadaşlar ben batıdan batıya tayin istedim 26 Mayıs ta, yönetmeliğe göre bütün şartlarım uyuyor, en az 1 kez şark yapmak diyor yaptım, bulunduğu ilin süresini tamamlamak diyor iki katını yaptım. Sizce benim atamam olurmu olmazmı.

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıTercih...Değerlendirme...Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??Seçim taltifsiz görev . Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şeyDiyarbakir Tayin

Sözlük

emrah serbes 2 yazmA isteği 1 unutmak 1 tasarruf 2 şu an çalan şarkı 4 annem 2 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 3 güne bir tespit bırak 1 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 3 6 ay süren maç 1

Son Haberler

Acun Ilıcalı, yeni bir futbol takımı daha satın aldıTBMM'de partiler grup kurma hazırlığındaÜmraniye'de sanayi sitesindeki yangında yüksekten düşen itfaiye eri yaralandıIrak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi'Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, ihraç eden bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz'

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?