Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


09 Haziran 2023 13:41
İstifa edip aynı gün başka kuruma başlama

Merhaba

657'ye tabi bir kamu kurumuna atandım. Daha önce ihbar süresi olmayan bir kurumda (sgk 4a) ayın 6 sında sabah istifa ettim yeni atandığım kuruma aynı gün öğleden sonra gerekli evrak işleri hallederek başladım. Aynı gün içinde 4a dan çıkış 4cye giriş gözüküyor. Bu bana herhangi bir sorun teşkil eder mi ?

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