Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 13:55
Temmuz 2023 maaş formül

https://twitter.com/TurkesGuney/status/1666827707559161856?t=sK3hVagFVv72LLCvgbbZYA&s=19

Tamamen alıntıdır.


Devir Kötü
Şef
09 Haziran 2023 14:01

Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye.

O iş seçimde hallolacaktı

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