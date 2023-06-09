Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 14:01
Destek Personeli

arkadaşlar herkese selamlar

Ben üniversiteye destek personeli olarak başvurdum temizlik işi yaptırabilirler mi ?

Çünkü aynı üniversitenin başka ilanında destek personeli ( Temizlik ) yazan başka ilanlarda vardı. Benim başvurduğum direkt destek personeli

Maaş ve çalışma durumu hakkında bilgi verecek olan var mıdır


cemcet661
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:11
Herşey yaptırabilirler ben hizmetli memurum şu an işçilerle birlikte çalışıyoruz Amir ne derse o

darkkinght
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:26

anladım hocam maaşlar nasıl peki bilginiz var mı


cemcet661
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:36
10800 civarı kadroya geçince 200-300 düşüş oluyor
darkkinght, 1 saat önce

anladım hocam maaşlar nasıl peki bilginiz var mı

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