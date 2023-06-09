Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 14:01
Bingöl
Tayinimiz bingöle çıktı orada çalışan ya da çalışmış olanlardan bilgi verebilecek var mi? Şehir hakkında emniyet çalışma sistemi hakkında. Lojman çıkma ihtimali nedir evliyim 1 çocuğum var

Kny4246
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:06
Bu soruların cevabını bende bekliyorum

mimozacicegi007
09 Haziran 2023 14:16

Ankara'dan Bingöl'e tayini çıkan Polis arkadaşlar nakliyatı ortak olmak isterseniz mesaj atabilirsiniz


ela.nurr
09 Haziran 2023 14:21
Eşim Bingölde çalışıyor çok rahat 12 24 çalışma sistemleri her imkan var kiralar 3 bin civarı lojmanlar deprem dolasıyla dolmaya başladı küçük sakin bir şehir gelince gitmek istemiyor insan

Tercih070
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:24
Kiralik ev bulmak zor mu peki
ela.nurr, 1 saat önce
Eşim Bingölde çalışıyor çok rahat 12 24 çalışma sistemleri her imkan var kiralar 3 bin civarı lojmanlar deprem dolasıyla dolmaya başladı küçük sakin bir şehir gelince gitmek istemiyor insan

Gakgooo23
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:39
1+1 çalışıyor çoğu şube... Depremden sonra Lojman lar dolu sicil i puanı yüksek olana anca çıkar... Hastane okul açısından yetersiz... Kışı biraz sert geçiyor havası temiz güzel
Toplam 5 mesaj

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