Kadroludan 4bye geçikte 6 ayda tekrar memur olunur mu?

Ben kadroya geçtim hemşireyim ancak tekrar sb den diyalize atanmak istiyorum nette okuduğuma göre memurken istifa edip sözleşmeli tekrar işe başlayınca 6 ay civarı zaman da tekrar memurluğa geçiliyormuş böyle bir şey var mı ?

Ben kadroya geçtim hemşireyim ancak tekrar sb den diyalize atanmak istiyorum nette okuduğuma göre memurken istifa edip sözleşmeli tekrar işe başlayınca 6 ay civarı zaman da tekrar memurluğa geçiliyormuş böyle bir şey var mı ?