Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 14:21
Kadroludan 4bye geçikte 6 ayda tekrar memur olunur mu?
Ben kadroya geçtim hemşireyim ancak tekrar sb den diyalize atanmak istiyorum nette okuduğuma göre memurken istifa edip sözleşmeli tekrar işe başlayınca 6 ay civarı zaman da tekrar memurluğa geçiliyormuş böyle bir şey var mı ?

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