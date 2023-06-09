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Editörler : Lanet


09 Haziran 2023 14:23
Monitör arıyorum?

Selamlar herkese kankalar oyun monitörü alacağım ancak şu gosting olayından dolayı tedirginim bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ne almak lazım?


mastermember
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:26

Dostum bende baya araştırmıştım zamanında hangisini alsam diye sonunda excalıbur serisinden aldım go


wiseelit
Aday Memur
09 Haziran 2023 14:46

amazon'da kampanya var 165 hertz 32 inç 1 milisaniye vive sonic monitör 5000 lira


dostar
Memur
09 Haziran 2023 14:47

teşhir ürünü bak ucuza 5ms

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