Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 14:27
TALEP İLE ATAMA DEGİSTİRİLİR Mİ ?

Şark görevi tercih dısı Diyarbakır çıktı. Van'a gitmek istoyorduk Van emniyet müdürü personeli talep edip atamayı Van olarak degistirebilirmi ? Emsal var mı ?


ataegemen17
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:02

Bu teşkilatta olmayacak bir şey yok


Faysal2672
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:13

Çok güzel cevap :)

ataegemen17, 38 dk. önce

Bu teşkilatta olmayacak bir şey yok

Toplam 2 mesaj

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