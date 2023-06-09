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Editör
09 Haziran 2023 14:50
2023-2024 Transfer sezonu Takip Başlığı

Sezonun tüm transfer haberlerini buradan paylaşabiliriz.

Transfer Sezonu süper lig için 26 Haziran 2023'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.


Gokhanınn
Memur
09 Haziran 2023 15:02

Şimdiden Söylüyorum hepsi hikaye. Gelecek sezonun şampiyonu Beşiktaş.

Çünkü mevcut düzende maçlar siyasi olarak belirlendiği ve hak ve adaletten uzak kararlaştırıldığı için Fenerbahçe asla şampiyon yapılmaz. Bu yıl Galatasaray yapıldı. Seneye beşiktaş olacak.

Transferler zerre umrumda değil. Çünkü kim gelirse gelsin maçları siyasi otoritelerin gücünü arkasına alan Ali Şansalanlar, hakemlikten uzaklaştırılıp birilerinin desteğiyle döndürülen Suat Arslanboğalar yönetecek.

Kötü gidince tek bir hakem kararı üzerinden ligi bitirtmeyiz deyip sezon boyunca o kararın ekmeğini yerler. Soran olursa uçuyo kaçıyor derler. 2028 e kadar böyle devam edecek maalesef.

Bakın dikkat edin, Fenerbahçe en son 2013-2014 te şampiyon oldu. Daha doğrusu şampiyon olmasına izin verildi. Çünkü o sezon Fenerbahçenin avrupa cezası vardı ve Şampiyonlar Ligine gidemeyecekti.

Siz tartışadurun Tielemans mı gelir, Felix mi gelir, James Rodriguez mi gelir, yoksa kaleye Livakovici mi alsak diye.

Çıkar bir yönetici herkesi tehdit eder tüm güçlerini arkasına alır. İstediği olunca da R yapar. klasik taktikleri bu çünkü. VAR kayıtlarının nasıl bunların eline geçtiği de ayrı muamma.


Sedatinyo
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:08
Psikolojik olarak sıkıntıların var
Gokhanınn, 38 dk. önce

Şimdiden Söylüyorum hepsi hikaye. Gelecek sezonun şampiyonu Beşiktaş.

Çünkü mevcut düzende maçlar siyasi olarak belirlendiği ve hak ve adaletten uzak kararlaştırıldığı için Fenerbahçe asla şampiyon yapılmaz. Bu yıl Galatasaray yapıldı. Seneye beşiktaş olacak.

Transferler zerre umrumda değil. Çünkü kim gelirse gelsin maçları siyasi otoritelerin gücünü arkasına alan Ali Şansalanlar, hakemlikten uzaklaştırılıp birilerinin desteğiyle döndürülen Suat Arslanboğalar yönetecek.

Kötü gidince tek bir hakem kararı üzerinden ligi bitirtmeyiz deyip sezon boyunca o kararın ekmeğini yerler. Soran olursa uçuyo kaçıyor derler. 2028 e kadar böyle devam edecek maalesef.

Bakın dikkat edin, Fenerbahçe en son 2013-2014 te şampiyon oldu. Daha doğrusu şampiyon olmasına izin verildi. Çünkü o sezon Fenerbahçenin avrupa cezası vardı ve Şampiyonlar Ligine gidemeyecekti.

Siz tartışadurun Tielemans mı gelir, Felix mi gelir, James Rodriguez mi gelir, yoksa kaleye Livakovici mi alsak diye.

Çıkar bir yönetici herkesi tehdit eder tüm güçlerini arkasına alır. İstediği olunca da R yapar. klasik taktikleri bu çünkü. VAR kayıtlarının nasıl bunların eline geçtiği de ayrı muamma.

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