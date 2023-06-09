Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Haziran 2023 14:52
Yurt dışı çıkış izin belgesi var mı?
Arkadaşlar merhaba ,yeşil pasaportum yok , yaz tatilinde yurtdışına çıkmak için vizeye başvuracağım aracı bir firmayla randevu aldım , firma okulumdan " şu tarihler arasında yurt dışına çıkabilir " yazılı bir dilekçe eklemem gerektiğini söyledi fakat müdürüm görev yeri belgesi yeterli dedi. ''yurt dışına çıkabilir '' diye bir belge mevcut mu ? Vize başvurusunda görev yeri belgesi yeterli olur mu?

hsnsylk
Daire Başkanı
09 Haziran 2023 15:01

gerekli belgedir ama vize almaya yetmeyebilir.

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