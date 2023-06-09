Merkez ve ilçe seçimi ayrıca ilişki kesmeler

Mazeret forumlarını iller açmaya başladı 5 güne yakın süre veriyorlar ondan sonra da bir iki haftaya belli olur ilişki kesmede batıdan bayramdan önceki hafta olur

Mazeret forumlarını iller açmaya başladı 5 güne yakın süre veriyorlar ondan sonra da bir iki haftaya belli olur ilişki kesmede batıdan bayramdan önceki hafta olur