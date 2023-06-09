Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 14:56
Merkez ve ilçe seçimi ayrıca ilişki kesmeler

Merhaba, tayini çıkan herkese hayırlı olsun. Merkez ve ilçe seçimi ne zaman olur ? Ve tam olarak merkez ilçe durumu ne zaman netleşir ? İlişki kesmeler ne zaman başlar ? Net bilgi veremez kimse tabi sadece fikirlerinizi merak ettim, cevaplar için teşekkürler


Kosovali7171
Memur
09 Haziran 2023 14:57
Mazeret forumlarını iller açmaya başladı 5 güne yakın süre veriyorlar ondan sonra da bir iki haftaya belli olur ilişki kesmede batıdan bayramdan önceki hafta olur
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