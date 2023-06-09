Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 14:59
SAKARYA HAKKINDA

MERHABA , SAKARYA TAYİNİM ÇIKTI, LOJMAN BAŞVURULARI NE ZAMAN OLUR VEYA NERELERDE EV TUTULUR BİLGİSİ OLAN VAR MI ?


kArAcHA54
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:07

Öncelikle tayininiz hayırlı olsun. Lojman başvurulari hakkkinda bolgi


kArAcHA54
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:10

Oncelikle tayininiz hayırlı olsun. Lojman başvurulari hakkında bilgim yok. Merkez ilçeleri Adapazarı,serdivan,erenler ve Arifiye. Kiralar malesef yüksek. Eğer bekar iseniz 1+0,1+1 şeklindeki apart dairelere bakmanızı öneririm. Bir an önce ev tutmaya gayret edin

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