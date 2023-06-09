Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Haziran 2023 15:07
EÜAŞ e bordro şifreleri herkese geldi mi ?

Arkadaşlar bildiginiz gibi artık bordrolar kagıda dökülmeyecek. İnternetten kendimiz bakacagız. Fakat bizim işletmeye bordro şifre mesajı gelmedi ! Sizlere geldi mi ?

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaTEİAŞ Mühendis TalepleriTCDD özelleştiriliyor mu?KİTlerde eş durumu657 ye tabi memur DHMİ ye geçiş yapabilir mi ?MKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecekTemmuzda en düşük memur maaşıÖzelleştirme kapsamına alınanBOTAŞ 2023 Alımı399(kit) düz memurluk için hangi kurum ?

Sözlük

güneşten d vitamini alma 1 nef'i 3 Dont worry be happy 1 unutmak 1 hafta içi havanın güneşli hafta sonunun yağmurlu olması 1 geçmiş olsun 1 tasarruf 2 Dış görünüşe göre hüküm vermek 4 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 1 dış politika 1

Son Haberler

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyorLGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artışYSP'li Düşünmez: 5 yaşındaki Erdem Aşkan'ın ölümüne neden olanlar açığa alınmalıAlman medyası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tanıttıŞahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?