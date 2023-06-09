Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 15:14
Bursa kiralık ev

Merhaba, tayini çıkan herkese hayırlı olsun Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Bursa da olup tayini çıkan evini devredecek var mı, yeni düğün yapacağım ev sıkıntısı çok olan da aşırı pahalı


alperoni
Şef
09 Haziran 2023 15:16

10 binden aşağı ev yok bursada


enes-kolemen
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:19

Dogrudur çok büyük sıkıntı var.

alperoni, 25 dk. önce

10 binden aşağı ev yok bursada

Toplam 2 mesaj

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