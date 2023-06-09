Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Haziran 2023 15:20
İl dışı hakkında yardım...

Kadromun bulunduğu şehire 6 yıl önce eş durumuyla geldim.Yaz dönemi isteğe bağlı il dışı atamayla başka bir şehire tayinim çıkarsa ,önümüzde ki sene yaz döneminde tekrardan şimdi kadromun olduğu şehire eş durumu tayini isteyebilir miyim?

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