Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 15:42
Bol Seyyanen Az Yüzdelik

Kendinizi Maliye Bakanının yerine koysanız hangi yöntemi uygularsınız. (Sayıları farazi yazıyorum) Örneğin: 10000 TL maaş alan memura önce 8000 TL seyyanen zam yapıp yüzde 20 de yüzdelik ekleyeceklerdir. hem bütçeye daha az yük olur hem de en az maaş alan memur ile üst düzey memur arasındaki makas da açılmamış olur. Saygılar.


Hunzah
Aday Memur
09 Haziran 2023 15:50

kına yakarsın ama böyle olmazsa da ben sana kına hediye edecem :)


wiseelit
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:08

üstünüzde maaş alan memurlar kadar başınıza taş düşsün sanki maaşlarını siz veriyorsunuz ayrıca adam olup da çalışsaydınız daha yüksek puan alaydınız ve o puanla atanaydınız biz adam gibi çalıştık ve yüksek puan aldık ve o puanla atanıp memur olduk olduğumuzda da kalmadık sürekli kendimizi geliştirdik sizin gibi memur olup köşede oturup sallabaşı al maaşı yaşamadık işçileri de aynı şeyi söylüyorsunuz üstünüzde çalışan memurlara da aynı şeyi söylüyorsunuz düzgün çalışmayıp düzgün iş yapmayıp bir de haset edip gelip burada yazı yazmanız sizin ne kadar ahlaksız ve hasetkar olduğunuzu gösteriyor


Hunzah
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:11

anlamaz davarlar, yorma kendini

wiseelit, 1 saat önce

üstünüzde maaş alan memurlar kadar başınıza taş düşsün sanki maaşlarını siz veriyorsunuz ayrıca adam olup da çalışsaydınız daha yüksek puan alaydınız ve o puanla atanaydınız biz adam gibi çalıştık ve yüksek puan aldık ve o puanla atanıp memur olduk olduğumuzda da kalmadık sürekli kendimizi geliştirdik sizin gibi memur olup köşede oturup sallabaşı al maaşı yaşamadık işçileri de aynı şeyi söylüyorsunuz üstünüzde çalışan memurlara da aynı şeyi söylüyorsunuz düzgün çalışmayıp düzgün iş yapmayıp bir de haset edip gelip burada yazı yazmanız sizin ne kadar ahlaksız ve hasetkar olduğunuzu gösteriyor


kingsofleon
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:24

Kına, davar.. Ne güzel üslup. Gerçek kaliteni gösteriyorsun. çevre ve şehircilik uzmanıyım. Kpss, kurum sınavı ve mülakattan geçtim. Maaş olarak Yüzdelik en çok bana yarar.. Fakat ben size olacak olanı söylüyorum, gönlümden geçeni değil. Saygılar.


Hunzah
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:29

Ee ne diye böyle başlık açıyorsun o zaman. Bıktık hasetlerden napalım, öyle adama böyle tepki


kingsofleon
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:32

Yukarıda yazdım. Böyle yapmak zorundalar. Gerçekler üzer maalesef. Eğer bir söz verilmeseydi emin ol bunu da yapmazlardı. Bu memurun alacağı son yüksek zam. 2024-2025'te birşey beklemeyin.


nazmi71
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:34

NASIL YAPACAK O İŞİ ÖNCE ONU BİR YAZSAYDINIZ. MEMURLARIN ZAMMINI BELİLEYEN 3 KALEM VAR AYLIK KATSAYI, TABAN AYLIK, YAN ÖDEME KATSAYISI. BU KALEMLER HERKEZDE AYNI ŞİMDİ NASIL AYIRIM YAPACAK 10.000 ALANA ŞU KADAR 30.000 ALANA ŞU KADAR NASIL AYARLAYAAK ONU BİR BELİRTSENİZ DAHA İYİ OLURDU.


kingsofleon
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:35

Sen yine de tanımadığın insana hakaret etme bence. Yakışmıyor.. Saygılar


memurların efendisi
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:37

Ne kadar boş bir konuşma adam ataması olmayan bölümden öğretmenlik veya mühendislik okumuş 92 puanla sgk da işkur da veya maliyede düz memur olmuş diğeri özel şartlı ilanla veya torpille 70 li puanlar ile atanmış aralarında 5 kat maaş farkı mı olsun yani bunu savunmak garip bizim ülkemizde, liyakat olsa dediğinize bende katılırım ama ülkede işler öyle yürümüyor arkadaşlar adam matematik bilmiyor torpili var o alanda akademisyen olup yüksek maaş alıyor diğeri sürünsün tabi.

wiseelit, 1 saat önce

üstünüzde maaş alan memurlar kadar başınıza taş düşsün sanki maaşlarını siz veriyorsunuz ayrıca adam olup da çalışsaydınız daha yüksek puan alaydınız ve o puanla atanaydınız biz adam gibi çalıştık ve yüksek puan aldık ve o puanla atanıp memur olduk olduğumuzda da kalmadık sürekli kendimizi geliştirdik sizin gibi memur olup köşede oturup sallabaşı al maaşı yaşamadık işçileri de aynı şeyi söylüyorsunuz üstünüzde çalışan memurlara da aynı şeyi söylüyorsunuz düzgün çalışmayıp düzgün iş yapmayıp bir de haset edip gelip burada yazı yazmanız sizin ne kadar ahlaksız ve hasetkar olduğunuzu gösteriyor


kingsofleon
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:38

Nasıl yapılacağını bence kendileri de henüz bilmiyor ama en az maliyetli olan yolu seçeceklerdir. 10 yıl maliye bakanlığında çalıştım.. Kendilerini iyi tanırım


Karizmaunl
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:38

Kendimi Maliye bakanının yerine koydum: 22.000 TL altı maaşı olanları sırf reis söz verdi diye 22000 TL ye çıkartırım, geriye kalana 0 (sıfır) zam veririm. Ekonomide nasılsa rasyonel zemine dönmekten başka çaremiz yok. Vergiyi de tabana yayacağını söyledi. Hesap kabarık, bu hesabı dar gelirli ile bordrolu çalışan ücretliler ödeyecek.


memurların efendisi
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:39

taban herkesin aynı tabana verecek yüksek maaşı sonra oransalı düşük tutacak böylelikle yine fark olacak ama oransal kadar fark açılmayacak

nazmi71, 58 dk. önce

NASIL YAPACAK O İŞİ ÖNCE ONU BİR YAZSAYDINIZ. MEMURLARIN ZAMMINI BELİLEYEN 3 KALEM VAR AYLIK KATSAYI, TABAN AYLIK, YAN ÖDEME KATSAYISI. BU KALEMLER HERKEZDE AYNI ŞİMDİ NASIL AYIRIM YAPACAK 10.000 ALANA ŞU KADAR 30.000 ALANA ŞU KADAR NASIL AYARLAYAAK ONU BİR BELİRTSENİZ DAHA İYİ OLURDU.


kral122
Şube Müdürü
09 Haziran 2023 16:48

Aradaki farkı koruyacak şekilde yapılacak


nazmi71
Aday Memur
09 Haziran 2023 16:58

YENİ BİR MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİ GELMEDEN HİÇ BİR ŞEY FARKETMİYOR BİLMEM FARKINDAMISINIZ. TABAN AYLIK ŞUAN 6.787,92 TL SEYYANEN ZAM VERMİŞ OLSA VE 22.000 E ÇIKARMIŞ OLSA HATTA ORAN KULLANMASA BİLE (KEZA 2014 YILINDA YAPILDI SADECE TABAN AYLIĞA 225 TL ZAM VERİLDİ DİĞER KALEMLER ARTTIRILMADI) YANİ TABAN AYLIKTAN VERMİLMİŞ OLSA 22.000 TL ÇIKARTSADA TABAN AYLIKTAN HERKEZ EŞİT SEVİYEDE OLMAK ZORUNDA. YA YENİ MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİ OLACAK YA DA BİRAZ TABAN BİRAZ ORAN VERİLECEK YİNE FARKEDEN BİRŞEY OLMAYACAK. DEVLET ZARARDAN KAR ETMEYİ SEVER VE AYLIK KATSAYIYA FAZLA ZAM VERMEZ ÇÜNKÜ TÜM İÇ VE DIŞ HESAPLAMALAR AYLIK KATSAYIDAN YAPILIR. AYLIK KATSAYI DÜŞÜK TUTALARAK TABANA VERMEK ZORUNDA BAŞKA ÇARESİ YOK YENİ HESAPLAMA SİSTEMİ HARİÇ

memurların efendisi, 55 dk. önce

Ne kadar boş bir konuşma adam ataması olmayan bölümden öğretmenlik veya mühendislik okumuş 92 puanla sgk da işkur da veya maliyede düz memur olmuş diğeri özel şartlı ilanla veya torpille 70 li puanlar ile atanmış aralarında 5 kat maaş farkı mı olsun yani bunu savunmak garip bizim ülkemizde, liyakat olsa dediğinize bende katılırım ama ülkede işler öyle yürümüyor arkadaşlar adam matematik bilmiyor torpili var o alanda akademisyen olup yüksek maaş alıyor diğeri sürünsün tabi.

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