Bol Seyyanen Az Yüzdelik

Ne kadar boş bir konuşma adam ataması olmayan bölümden öğretmenlik veya mühendislik okumuş 92 puanla sgk da işkur da veya maliyede düz memur olmuş diğeri özel şartlı ilanla veya torpille 70 li puanlar ile atanmış aralarında 5 kat maaş farkı mı olsun yani bunu savunmak garip bizim ülkemizde, liyakat olsa dediğinize bende katılırım ama ülkede işler öyle yürümüyor arkadaşlar adam matematik bilmiyor torpili var o alanda akademisyen olup yüksek maaş alıyor diğeri sürünsün tabi.

Ne kadar boş bir konuşma adam ataması olmayan bölümden öğretmenlik veya mühendislik okumuş 92 puanla sgk da işkur da veya maliyede düz memur olmuş diğeri özel şartlı ilanla veya torpille 70 li puanlar ile atanmış aralarında 5 kat maaş farkı mı olsun yani bunu savunmak garip bizim ülkemizde, liyakat olsa dediğinize bende katılırım ama ülkede işler öyle yürümüyor arkadaşlar adam matematik bilmiyor torpili var o alanda akademisyen olup yüksek maaş alıyor diğeri sürünsün tabi.