KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 15:48
29. Dönem pomem egitimi kısalırmı.?

30. Dönem alımlarından dolayı, 29. Dönem pomem egitimi kısalırmı.? Bilgisi ve fikri olanlar.?

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