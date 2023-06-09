Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 16:06
Kırıkkale hakkında
İl ve ilçeler, çalışma sistemleri, lojman kiralar, merkezde nerde ev tutulur, sosyal hayat, çocuktan dolayı kreş, okul hastane durumları nasıldır bilgi verebilecek meslektaşımız varsa sevinirim.

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