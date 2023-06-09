Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 16:12
Şark tamamlanmadan, eş durumundan farklı bir şark iline

4 yıllık süresi olan bir şark ilinin, 2 yılı tamamlandıktan sonra eş durumu nedeniyle yine 4 yıl süresi olan farklı bir şark ilinin 3 yıl süresi olan ilçesine atandığımızda;

1-Halen bulunulan yerin süresinin %50 si yapıldığı için,yeni görev yeri olan ilçede yapılacak şark süresininde %50 sini yapmış sayılıyoruz, dolayısıyla yeni görev yerinde yapılması gereken süre 1,5 yıl doğru mudur?

2-Bu yeni görev yerindeki 1,5 yıllık süre tamamlanınca, kesintisiz devam (3 yıllık yerde kesintisiz + 1 yıl ) edildiğinde 1 yıl daha kalındığında, kesintisiz süreden dolayı 2. Şark tamamlanmış oluyor, doğru mudur?

3-Son olarak halen şark ilinde bulunduğum için, şark süresinin uzamaması için 15 ekimden önce başlamak yapılması durumunun benim için bir önemi yok değil mi?

Şimdiden Teşekkürler?

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