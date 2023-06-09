Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2023 16:27
Bilgisi olan yok mu :'(

Arkadaşlar sağlık yönetimi bölümü ile eğitim mazeret tayini yapılabilir mi kimse kesin bir şey demiyor bu konuda bilen biri lütfen yazabilir mi il sağlık müdürlüğü bile bilmiyor :'(


gonul_kara
Memur
09 Haziran 2023 17:19
Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

gonul_kara
Memur
09 Haziran 2023 17:21
Lisans tamamlama mi yapiyorsunuz dört yıllık mi
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