Şanlıurfa lojman bilgi

Arkadaşlar Urfa da lojman çikma durumu var mı acaba? 5 yıllık memurum evliyim çocuk var yoksa direkt ev mi bakmali miyim

Arkadaşlar Urfa da lojman çikma durumu var mı acaba? 5 yıllık memurum evliyim çocuk var yoksa direkt ev mi bakmali miyim