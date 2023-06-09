KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 16:49
Otelde sevgilimle kaldım polisliğe engel mi
Pomeme başvurdum ama aklımda soru işaretleri var otelde kimlik aldılar bu güvenlik soruşturmasında sorun teşkil eder mi?

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